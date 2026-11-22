Москва22 нояВести.21 дрон ликвидирован над территорией Брянской области за минувшие сутки. Данные в MAX опубликовал губернатор региона Егор Ковальчук.
Они были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по региону, уточнил Ковальчук.
В селе Кистер Погарского района после атаки украинского беспилотника на жилой дом ранения получил 32-летний мужчинаговорится в сообщении
Вся необходимая медицинская помощь ему оказана, отметил губернатор.