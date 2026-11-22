Над Брянской областью за сутки сбит 21 вражеский беспилотник

Ковальчук сообщил о ликвидации над Брянской областью 21 БПЛА Над Брянской областью за сутки сбит 21 вражеский беспилотник

Москва22 ноя Вести.21 дрон ликвидирован над территорией Брянской области за минувшие сутки. Данные в MAX опубликовал губернатор региона Егор Ковальчук.

Они были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по региону, уточнил Ковальчук.

В селе Кистер Погарского района после атаки украинского беспилотника на жилой дом ранения получил 32-летний мужчина говорится в сообщении

Вся необходимая медицинская помощь ему оказана, отметил губернатор.