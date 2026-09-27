Москва27 сен Вести.Американская мораль очень сильно повлияла на психику россиян. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

Очень важно сейчас, мне кажется, активно донести нашему населению и в первую очередь молодому поколению картины этих ужасов, потому что консьюмеризм насажденный, американская мораль такая, она очень сильно подействовала на психологию людей, на психику … такая радужно американская картинка прекрасная. И в этом смысле масса людей в это втянулась. А вот такое напоминание, оно становится исключительно важным сегодня особенно