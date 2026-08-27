Журналист из США заявил, что американские СМИ последовательно демонизируют РФ Журналист Хелали: американские СМИ демонизируют Россию

Москва27 авг Вести.Американские СМИ планомерно демонизируют образ России, сообщил журналист из США Кристофер Хелали.

В беседе с РИА Новости он отметил, что, прожив в РФ почти два года, считает создаваемый образ выдуманным и опасным.

Американские СМИ последовательно демонизируют Россию сказал Хелали

По его словам, русскую душу невозможно изучить, ее можно только почувствовать.

Русские люди - теплые, гостеприимные и талантливые во всех областях знаний добавил журналист

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные СМИ в России занимаются пропагандой, искажением информации и сбором чувствительных данных.