Команда из Владивостока стала обладателем Кубка России по спидвею сезона-2026

Кожемяко: команда "Восток" стала обладателем Кубка России по спидвею сезона-2026 Команда из Владивостока стала обладателем Кубка России по спидвею сезона-2026

Москва13 сен Вести.Команда "Восток" ил Владивостока стала обладателем Кубка России по спидвею сезона-2026. Об этом сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, гонщики мотоциклетного спорта продемонстрировали высокий уровень на каждом из трех этапов сезона.

Легендарный коллектив, титулованные гонщики, несгибаемый характер — за этим успехом стоят годы труда, опыта и преданности спидвею. Кубок России — наш! отметил губернатор в мессенджере МАХ

12 сентября в Тольятти прошел третий и заключительный этап командного Кубка России по спидвею. Второе место заняла команда "Мега-Лада" (Тольятти), а команда "Турбина" (Балаково) завоевала бронзу.