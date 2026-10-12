Кража канцтоваров на работе может грозить тюрьмой Адвокат Зорин: воровство канцтоваров на работе может обернуться тюрьмой

Москва12 окт Вести.Кража канцтоваров на работе может обернуться для сотрудника серьезными последствиями вплоть до уголовной ответственности. Об этом рассказал изданию "Абзац" адвокат Александр Зорин. По его словам, ключевую роль при рассмотрении дела сыграет стоимость вещей и наличие злого умысла.

Возможна уголовная ответственность по статье о краже вплоть до двух лет лишения свободы сказал Зорин

Эксперт подчеркнул, что присвоение ручек, блокнотов, стикеров и маркеров, общая стоимость которых не превышает 2,5 тысячи рублей, может привести к штрафу или аресту до 15 суток, однако при превышении суммы ответственность возрастет. Согласно 81 статье Трудового кодекса руководство компании имеет право уволить сотрудника даже за мелкое хищение, для чего факт кражи должен быть зафиксирован и доказан в полиции или суде, подчеркнул Зорин.

1 октября адвокат Андрей Олифир заявил, что покупатель, случайно вынесший из магазина неоплаченный товар, не считается вором, так как у него нет намерения совершить кражу.