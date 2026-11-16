Песков назвал нецелесообразной огласку деталей переговоров с США по Украине

Кремль объяснил отказ раскрывать подробности переговоров с Вашингтоном Песков назвал нецелесообразной огласку деталей переговоров с США по Украине

Москва16 ноя Вести.Россия считает преждевременным обнародование подробностей переговоров по украинскому вопросу с представителями США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Кремль исходит из интересов самого процесса мирного урегулирования.

Мы по-прежнему придерживаемся позиции о нецелесообразности раскрытия деталей тех обсуждений, которые проходят между нами и американцами сказал он в ходе брифинга

Пресс-секретарь президента также отметил, что переговорная работа требует значительного времени из-за сложности обсуждаемых вопросов и большого количества существенных деталей. По его словам, значение каждой из них сложно переоценить.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу проходит предметно. Он подчеркнул, что стороны основываются на реальных данных, в том числе ситуации на земле и первопричинах конфликта.