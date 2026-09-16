Москва16 сенВести.Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов в Госдуму РФ 16 сентября в 18:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В шесть вечера президент планирует обратиться с телеобращением к гражданам страны по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов. Он традиционно это делает. Это будет традиционное предвыборное обращение к гражданам главы государствасказал Песков журналистам
Выборы в Госдуму пройдут в России с 18 по 20 сентября.