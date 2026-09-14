Кремль: ВС РФ выполняют и продолжат выполнять задачи на всей территории Украины Песков: российские военные выполняют задачи по всей территории Украины

Москва14 сен Вести.Российские военнослужащие выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжат делать это. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Официальный представитель Кремля прокомментировал инцидент с беспилотником недалеко от польско-украинской границы​​​, в котором Киев и Евросоюз поспешили обвинить Россию.

Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжают это делать. И продолжат это делать сказал он

Также, по его словам, утверждения о том, что Украина имеет потенциал противостоять давлению России, были и остаются сугубо ошибочными заблуждениями. Профессионалам и серьезным аналитикам, основываясь на динамике на фронтах, это становится всё яснее.