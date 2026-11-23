Москва23 нояВести.Российской стороне известно, что депозитарий Euroclear придерживается позиции о невозможности изъятия замороженных активов России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
Мы также знаем, что сама компания Euroclear придерживается точки зрения о невозможности какого-либо изъятия этих наших средств европейцамисообщил официальный представитель Кремля
Кроме того, Песков заявил, что Россия будет по закону преследовать всех причастных к изъятию активов страны.