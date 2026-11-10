Москва10 ноя Вести.В Санкт-Петербурге начали частично сносить легендарные "Кресты" – тюремный комплекс, выполнявший функцию СИЗО. Об этом канал Baza сообщает в MAX.

По данным канала, блок подготовки заключенных к конвоированию уже демонтировали.

Уточняется, что через эти помещения арестанты проходили перед отправкой из изолятора, и за ними приезжал специальный транспорт.

Ранее стало известно, что два основных корпуса "Крестов" в Петербурге планируют переоборудовать в гостиницы. В подвале первого корпуса будут расположены кухня, музей, офис, склады, служебные и технические помещения. На первом этаже хотят сделать ресторан, тренажерный зал, помещения для персонала и гостиничные номера. Со второго по четвертый этаж также будут находиться номера.