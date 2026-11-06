Гостиничные номера откроют в камерах двух корпусов СИЗО "Кресты" в Петербурге

Отели планируется открыть в двух корпусах бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге Гостиничные номера откроют в камерах двух корпусов СИЗО "Кресты" в Петербурге

Москва6 ноя Вести.Два основных корпуса бывшего следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге планируется переоборудовать в гостиницы с ресторанами, тренажерными залами и СПА-центрами, следует из документов, опубликованных на сайте городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП)​​​.

Проектом предусматриваются ремонт, реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Корпус одиночного заключения №1"… для размещения гостиницы с сопутствующими общественными функциями отметили в акте по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ

Так, в подвале первого корпуса планируют разместить кухню, музей, офис, а также склады, служебные и технические помещения. Первый этаж займут входная группа, ресторан, тренажерный зал, гостиничные номера и помещения для персонала. Гостиничные номера также займут со второго по четвертый этаж.

Аналогичная планировка предусмотрена для "Корпуса одиночного заключения №2".