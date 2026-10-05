В Петербурге согласована концепция будущего музея "Кресты" В Петербурге утверждена концепция будущего музея в "Крестах"

Москва5 окт Вести.Концепция будущего музея в комплексе бывшего СИЗО "Кресты" в Санкт-Петербурге согласована. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

История "Крестов" получит собственное музейное пространство. Группа компаний "КВС" согласовала креативную концепцию будущего музея, который займет весь подземный этаж в луче креста №1 уточняется в сообщении

Центральными линиями музея станут "Человек" и "Система". Первая раскроет судьбы людей, которые связаны с "Крестами", вторая покажет устройство СИЗО, его повседневную жизнь, правила и ограничения. Комплекс будет представлен не только как архитектурный объект, но и как пространство, связанное с человеческими историями.

Экспозиция продемонстрирует ключевые вехи истории страны и СИЗО. В нее будут включены документы, предметы быта сотрудников и заключенных. Все это дополнят мультимедийные решения. Посетитель сможет выбрать сценарий ролевого маршрута, в зависимости от чего пространства комплекса будут открываться по-разному.

По словам гендиректора группы компаний "КВС" Сергея Ярошенко, главная задача - бережно сохранить подлинное пространство и вековую историю.

Мы рассматриваем будущий музей как место, где можно не только узнать факты, но и увидеть, как за историей большого объекта стоят конкретные люди, решения и события отметил он

В лектории будут проходить образовательные программы для будущих специалистов в сфере пенитенциарной системы – адвокатов и криминалистов.