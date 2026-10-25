Москва25 октВести.Преступник в любом случае оставляет индивидуальный след, даже если совершает противоправное действие в перчатках. Об этом сообщила старший следователь-криминалист Ксения Каткова в беседе с РИА Новости.
По ее словам, современные технологии позволяют установить личность преступника.
Сама перчатка может оставить индивидуальный след, либо микрочастицы материала из которого она изготовлена, что позволит отождествить данную перчатку и след, а в последующем с помощью ДНК установить и владельца указанной перчаткисказала она
Ранее юрист пояснила, какие фото из соцсетей могут быть использованы мошенниками для противоправных действий.