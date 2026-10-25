Криминалист объяснила, что перчатки не спасают преступника от оставления следов Криминалист Каткова: перчатки не спасают преступника от оставления следов

Москва25 окт Вести.Преступник в любом случае оставляет индивидуальный след, даже если совершает противоправное действие в перчатках. Об этом сообщила старший следователь-криминалист Ксения Каткова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, современные технологии позволяют установить личность преступника.

Сама перчатка может оставить индивидуальный след, либо микрочастицы материала из которого она изготовлена, что позволит отождествить данную перчатку и след, а в последующем с помощью ДНК установить и владельца указанной перчатки сказала она

Ранее юрист пояснила, какие фото из соцсетей могут быть использованы мошенниками для противоправных действий.