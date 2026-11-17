Криминалисты не нашли тело экс-мэра Самары Тархова в указанном месте Останки экс-мэра Самары Тархова не нашли в указанном обвиняемой месте

Москва17 ноя Вести.Криминалисты не обнаружили останки бывшего мэра Самары Виктора Тархова на участке, на который указала обвиняемая в убийстве экс-чиновника и его супруги Екатерина Тархова, передает ТАСС.

Ранее при допросе в суде Екатерина Тархова заявила, что останки ее родственников могут находиться в Самаре на даче Бичико Метревели, который приходится сыном второй обвиняемой по делу Таисии Киселевой. Суд запросил в региональном СУ СКР информацию о проверке слов подсудимой.

В ходе осмотра участка следов раскопок, повреждений грунта не установлено... Криминальных захоронений тел человека и человеческих останков не установлено приводит агентство слова судьи

Из предоставленных следствием материалов следует, что участок находится в запущенном состоянии, со скоплениями сухих веток, на нем также расположен одноэтажный жилой дом, где живет семья его владельца. Для обследования использовались георадар, дальнометр, металлоискатель, квадрокоптер и другая криминалистическая техника.