Москва24 нояВести.Культурный критик "Абзаца" Анатолий Сушко заявил, что идея создать российский аналог GTA по государственному заказу не имеет перспектив.
По его словам, такие проекты становятся результатом многолетнего развития игровой индустрии, и одних крупных вложений для успеха недостаточно.
Поступила просьба разместить госзаказ на разработку нашей ГТА – точно такой же, но без уклона в симпатии к криминалу, преступности и жестокому беспределу. Как обычно, в теории звучит правильно и достойно, но не имеет никаких шансов на практикесчитает Сушко
Он также отметил, что насилие в играх не следует напрямую связывать с поведением людей в реальной жизни: виртуальный мир может служить способом выплеснуть эмоции. При этом чрезмерное стремление сделать игру "правильной" рискует лишить ее драматического конфликта, поскольку героям нужны достойные противники.
Ранее в утечке кода GTA VI разглядели "русский след" хакеров из РФ. Вскоре после релиза игры GTA VI на консолях PlayStation и Xbox Series в сети появились сообщения, авторы которых обещают запустить ее на ПК или предоставить доступ к файлам. Хакеры из группировки Cyberleek сообщили о сливе 209 ГБ файлов версии GTA VI для Xbox. При этом никаких подтверждений подлинности набора файлов, который якобы будет опубликован, нет.