Москва24 ноя Вести.Культурный критик "Абзаца" Анатолий Сушко заявил, что идея создать российский аналог GTA по государственному заказу не имеет перспектив.

По его словам, такие проекты становятся результатом многолетнего развития игровой индустрии, и одних крупных вложений для успеха недостаточно.

Поступила просьба разместить госзаказ на разработку нашей ГТА – точно такой же, но без уклона в симпатии к криминалу, преступности и жестокому беспределу. Как обычно, в теории звучит правильно и достойно, но не имеет никаких шансов на практике считает Сушко

Он также отметил, что насилие в играх не следует напрямую связывать с поведением людей в реальной жизни: виртуальный мир может служить способом выплеснуть эмоции. При этом чрезмерное стремление сделать игру "правильной" рискует лишить ее драматического конфликта, поскольку героям нужны достойные противники.

Ранее в утечке кода GTA VI разглядели "русский след" хакеров из РФ. Вскоре после релиза игры GTA VI на консолях PlayStation и Xbox Series в сети появились сообщения, авторы которых обещают запустить ее на ПК или предоставить доступ к файлам. Хакеры из группировки Cyberleek сообщили о сливе 209 ГБ файлов версии GTA VI для Xbox. При этом никаких подтверждений подлинности набора файлов, который якобы будет опубликован, нет.