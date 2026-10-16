Москва16 октВести.Покинувшим Россию участникам группы "Би-2" следует перевести свои композиции на иврит и румынский язык, если они позиционируют себя как израильско-молдавский коллектив. Такое мнение выразил кинокритик издания "Абзац" Анатолий Сушко.
Эксперт рекомендовал музыкантам не ограничиваться пением на русском языке и адаптировать под актуальные реалии как новый репертуар, так и старые хиты.
В частности, он предложил перевести песню "Полковнику никто не пишет" и сменить само название коллектива на его эквиваленты на румынском языке или иврите.
Сушко подчеркнул, что релокацию группы нельзя считать завершенной до тех пор, пока участники продолжают петь и говорить по-русски.
По его словам, полный отказ музыкантов от языковой связи с Россией позволит окончательно перестать ассоциировать их с отечественной сценой.
В общем, если уж выбрали путь, то идите до конца без полумерподытожил критик
Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что россиян, которые покинули Россию с началом спецоперации, можно простить, если они признают свою ошибку.