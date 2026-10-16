Критик Сушко предложил "Би-2" перевести все свои песни на иврит

Критик Сушко предложил группе "Би-2" полностью отказаться от русского языка Критик Сушко предложил "Би-2" перевести все свои песни на иврит

Москва16 окт Вести.Покинувшим Россию участникам группы "Би-2" следует перевести свои композиции на иврит и румынский язык, если они позиционируют себя как израильско-молдавский коллектив. Такое мнение выразил кинокритик издания "Абзац" Анатолий Сушко.

Эксперт рекомендовал музыкантам не ограничиваться пением на русском языке и адаптировать под актуальные реалии как новый репертуар, так и старые хиты.

В частности, он предложил перевести песню "Полковнику никто не пишет" и сменить само название коллектива на его эквиваленты на румынском языке или иврите.

Сушко подчеркнул, что релокацию группы нельзя считать завершенной до тех пор, пока участники продолжают петь и говорить по-русски.

По его словам, полный отказ музыкантов от языковой связи с Россией позволит окончательно перестать ассоциировать их с отечественной сценой.

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