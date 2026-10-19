Москва19 октВести.Крыши семи домов, пострадавших в результате беспилотной атаки на Неклиновский район Ростовской области в сентябре, подлежат восстановлению. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, специалисты уже восстановили дымоходы, возобновили газоснабжение, а также подготовили сметы на ремонт.
Подлежат восстановлению крыши семи домов. Сразу после происшествия специалисты обследовали здания, демонтировали разрушенные конструкции и сделали временное покрытиесказано в сообщении
Слюсарь добавил, что по пяти объектам капитальный ремонт кровель пока не начался из-за нерешенных вопросов управления домами. Глава Ростовской области распорядился привести крыши в порядок в кратчайшие сроки.