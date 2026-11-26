Крым и Севастополь остались без электричества из-за аварии на энергообъектах

Крым и Севастополь обесточены из-за аварии за пределами полуострова Крым и Севастополь остались без электричества из-за аварии на энергообъектах

Москва26 ноя Вести.Крым и Севастополь остались без электроснабжения из-за аварии на энергетических объектах за пределами полуострова. Об этом сообщили "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" на платформе MAX.

В связи с аварией за пределами Крыма на полуострове произошло отключение электроэнергии говорится в публикации ГУП РК "Крымэнерго"

Пока ситуация не нормализуется, жителей просят отключить электроприборы от сети, чтобы избежать повреждений.

Специалисты принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома потребителей.

О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.