Москва26 нояВести.Крым и Севастополь остались без электроснабжения из-за аварии на энергетических объектах за пределами полуострова. Об этом сообщили "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" на платформе MAX.
В связи с аварией за пределами Крыма на полуострове произошло отключение электроэнергииговорится в публикации ГУП РК "Крымэнерго"
Пока ситуация не нормализуется, жителей просят отключить электроприборы от сети, чтобы избежать повреждений.
Специалисты принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома потребителей.
О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно.