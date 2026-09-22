Избирком: в Крыму на выборах в Госдуму победу одержала "Единая Россия"

Крымский избирком подвел предварительные итоги выборов в Госдуму Избирком: в Крыму на выборах в Госдуму победу одержала "Единая Россия"

Москва22 сен Вести.В Крыму партия "Единая Россия" одержала на выборах в Госдуму убедительную победу, получив поддержку 60,70% избирателей, принявших участие в голосовании. Такие предварительные данные опубликовала республиканская избирательная комиссия.

По итогам избирательной кампании второе место у КПРФ (9,87%), третье – у ЛДПР (7,73%). Далее следуют "Новые люди" (7,59%) и "Справедливая Россия" (5,33%). Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.

Явка избирателей в Крыму составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 жителей полуострова, обладающих правом голоса.