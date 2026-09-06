Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности

сообщил в своем канале в MAX информационный центр, который в режиме реального времени отслеживает обстановку на подъездах к переправе