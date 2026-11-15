SHOT: популяция крыс в России в ближайшие два года может вырасти в два раза

"Крысиный бум": из-за потепления популяция крыс вырастет в два раза за два года SHOT: популяция крыс в России в ближайшие два года может вырасти в два раза

Москва15 ноя Вести.Теплая погода, мусорные контейнеры с едой, подвалы и канализации создают идеальные условия для размножения крыс. Популяция грызунов может вырасти в два раза в ближайшие пару лет, сообщает SHOT, ссылаясь на экспертов.

Отмечается, что жители крупных городов стали замечать все больше крыс.

За последнее время выросло и число вызовов на обработку территорий от крыс. К примеру, в Ростове-на-Дону за последний год их стало в два раза больше, а в Красноярском крае число жалоб на грызунов увеличилось в три раза приводятся слова члена президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова

Это может привести к распространению таких заболеваний, как лептоспироз, сальмонеллез и вирус Сеула. Возбудители могут попасть в организм через загрязненную воду и еду, грязные поверхности, а также с частицами высохших выделений.