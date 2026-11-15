Москва15 нояВести.Теплая погода, мусорные контейнеры с едой, подвалы и канализации создают идеальные условия для размножения крыс. Популяция грызунов может вырасти в два раза в ближайшие пару лет, сообщает SHOT, ссылаясь на экспертов.
Отмечается, что жители крупных городов стали замечать все больше крыс.
За последнее время выросло и число вызовов на обработку территорий от крыс. К примеру, в Ростове-на-Дону за последний год их стало в два раза больше, а в Красноярском крае число жалоб на грызунов увеличилось в три разаприводятся слова члена президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова
Это может привести к распространению таких заболеваний, как лептоспироз, сальмонеллез и вирус Сеула. Возбудители могут попасть в организм через загрязненную воду и еду, грязные поверхности, а также с частицами высохших выделений.