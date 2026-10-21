Москва21 октВести.Гражданин может оплатить услуги своего адвоката за счет уступки ему права на взыскание судебных расходов в случае победы в споре. Соответствующее разъяснение дал Конституционный суд РФ в своем недавнем постановлении.
Такая уступка позволяет перенести имущественные риски, связанные с нехваткой денег на оплату услуг представителя или с уменьшением судом размера возмещения, с победившей стороны на профессионального участника рынка юридических услуг. Благодаря этому победившая сторона оптимизирует свои расходы и затраты на их компенсациюуточнили в КС
Разъяснения высшей инстанции потребовались после того, как адвокат Оксана Феофилова не смогла взыскать после победы в суде 450 тысяч рублей судебных издержек с проигравшей стороны.
Летом 2026 года Конституционный суд внес изменения в порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.