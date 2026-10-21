КС разъяснил возможность оплаты услуги юриста уступкой права на судебные расходы КС допустил оплату услуг юриста за счет права на взыскание судебных расходов

Москва21 окт Вести.Гражданин может оплатить услуги своего адвоката за счет уступки ему права на взыскание судебных расходов в случае победы в споре. Соответствующее разъяснение дал Конституционный суд РФ в своем недавнем постановлении.

Такая уступка позволяет перенести имущественные риски, связанные с нехваткой денег на оплату услуг представителя или с уменьшением судом размера возмещения, с победившей стороны на профессионального участника рынка юридических услуг. Благодаря этому победившая сторона оптимизирует свои расходы и затраты на их компенсацию уточнили в КС

Разъяснения высшей инстанции потребовались после того, как адвокат Оксана Феофилова не смогла взыскать после победы в суде 450 тысяч рублей судебных издержек с проигравшей стороны.

Летом 2026 года Конституционный суд внес изменения в порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости.