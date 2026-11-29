КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

КСИР сообщил о подрыве двух танкеров, один из них перевозил 2 млн тонн нефти КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Москва29 ноя Вести.Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал, что в Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim.

Согласно информации, предоставленной КСИР, оба случая произошли утром в воскресенье. Суда следовали через пролив по пути, который не был согласован с иранской стороной.

Первый танкер, перевозивший два миллиона тонн нефти, наткнулся на взрывное устройство в районе оманского порта Хасаб.

Второй танкер, как утверждают в КСИР, подорвался на мине в восточной части акватории.