Москва29 нояВести.Корпус стражей Исламской революции (КСИР) проинформировал, что в Ормузском проливе на минах подорвались еще два танкера. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim.
Согласно информации, предоставленной КСИР, оба случая произошли утром в воскресенье. Суда следовали через пролив по пути, который не был согласован с иранской стороной.
Первый танкер, перевозивший два миллиона тонн нефти, наткнулся на взрывное устройство в районе оманского порта Хасаб.
Второй танкер, как утверждают в КСИР, подорвался на мине в восточной части акватории.