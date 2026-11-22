КСИР сообщил об атаке на радары систем Patriot при ударе по базам США в Бахрейне

КСИР заявил, что нанес удары по американским радарам систем Patriot КСИР сообщил об атаке на радары систем Patriot при ударе по базам США в Бахрейне

Москва22 ноя Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе удара по военным базам Соединенных Штатов в Бахрейне атаковал два радара систем Patriot.

Бойцы аэрокосмических сил КСИР в ответ на продолжающуюся агрессию и нарушение воздушного пространства провели комбинированную операцию с применением ракет и беспилотников, атаковав позиции армии США на базах Риффа и Авали в Бахрейне говорится в заявлении

Накануне агентство Fars передало, что КСИР атаковал две американские базы в Бахрейне.

Ранее газета The New York Times написала, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции в отношении Ирана. Уточнялось, что окончательное решение о проведении операции пока не принято.