Песков пошутил перед 20-й двусторонней встречей Путина с лидерами Африки

"Кто сказал, что последняя?": Песков пошутил перед 20-й встречей Путина в Кремле Песков пошутил перед 20-й двусторонней встречей Путина с лидерами Африки

Москва30 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил перед 20-й двусторонней встречей российского лидера Владимира Путина в Кремле с африканскими делегациями, отвечая на вопрос Павла Зарубина для ИС "Вести".

Журналист поинтересовался настроем Пескова перед 20-й двусторонней встречей с представителями стран Африки.

А кто вам сказал, что она последняя? ответил представитель Кремля

Ранее Владимир Путин принял в Кремле председателя совета министров Тоголезской Республики Фора Гнассингбе.