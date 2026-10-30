Москва30 октВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил перед 20-й двусторонней встречей российского лидера Владимира Путина в Кремле с африканскими делегациями, отвечая на вопрос Павла Зарубина для ИС "Вести".
Журналист поинтересовался настроем Пескова перед 20-й двусторонней встречей с представителями стран Африки.
А кто вам сказал, что она последняя?ответил представитель Кремля
Ранее Владимир Путин принял в Кремле председателя совета министров Тоголезской Республики Фора Гнассингбе.