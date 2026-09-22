Москва22 сенВести.В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших в этом году 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в кубанские вузы, получат выплаты. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в MAX.
Это амбициозные и целеустремленные молодые люди, у которых впереди большие перспективыотметил Кондратьев
Финансовая поддержка продолжается в регионе уже третий год. Власти стараются создать все условия, чтобы ребята развивались и стремились к новым высотам, заявил губернатор.
Также в регионе оценят труд учителей, подготовивших стобалльников. В этом году 330 кубанских педагогов получат премии в размере 100 тысяч рублей.