На Кубани набравшие 100 баллов на ЕГЭ выпускники получат по 100 тысяч рублей

Кубанские стобалльники получат выплаты по 100 тысяч рублей На Кубани набравшие 100 баллов на ЕГЭ выпускники получат по 100 тысяч рублей

Москва22 сен Вести.В Краснодарском крае 117 выпускников, набравших в этом году 100 баллов на ЕГЭ и поступивших в кубанские вузы, получат выплаты. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в MAX.

Это амбициозные и целеустремленные молодые люди, у которых впереди большие перспективы отметил Кондратьев

Финансовая поддержка продолжается в регионе уже третий год. Власти стараются создать все условия, чтобы ребята развивались и стремились к новым высотам, заявил губернатор.

Также в регионе оценят труд учителей, подготовивших стобалльников. В этом году 330 кубанских педагогов получат премии в размере 100 тысяч рублей.