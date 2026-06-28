Москва28 июн Вести.Бывший президент Украины Леонид Кучма предостерег страну от экспериментов с конституцией. Его позицию приводит "Укринформ".

Это может оттолкнуть наших союзников в Европе и вдохновить наших недругов. В конце концов это стало бы подарком для [президента России Владимира] Путина сказал он

Кучма считает, что менять конституцию небезопасно даже в мирное время, а в условиях конфликта, по его мнению, опасно даже обсуждать такие изменения. Бывший украинский лидер полагает, что подобные шаги могут привести к гражданскому противостоянию внутри страны.

Он также отметил, что возможные изменения способны оттолкнуть европейских союзников Украины и, наоборот, вдохновить ее противников.

Экс-президент подчеркнул, что в нынешних условиях особенно важно соблюдать конституцию Украины, поскольку стабильность правовых правил является основой устойчивости государства.