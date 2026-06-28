Кучма спрогнозировал постоянный кризис на Украине после завершения конфликта Кучма: Украину ждут кризисы после завершения конфликта

Москва28 июн Вести.После завершения конфликта у Украины появятся новые вызовы, которые могут повлиять на баланс полномочий между ветвями власти. Об этом бывший президент Украины Леонид Кучма сообщил в интервью изданию "Укринформ".

На острые вызовы требуются решительные и порой мгновенные ответы. Такой способ работы не присущ парламентам, поэтому на случай кризиса у президента должны быть соответствующие полномочия, отметил Кучма, напомнив о своем опыте работы на посту главы государства.

Не хочу показаться пессимистом, но кризис у нас будет часто добавил он

Кучма считает, что после завершения конфликта Украина столкнется с необходимостью пересмотра ряда элементов государственного устройства, когда потребуется менять модель власти. При этом он отметил опасность чрезмерной концентрации власти в руках одного человека.