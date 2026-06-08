Москва8 июнВести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал оптимистичные прогнозы некоторых политиков, назвав их оторванными от действительности. Его слова приводят украинские СМИ.
Поводом для высказывания послужили заявления о том, что в украинском конфликте якобы "произошел поворотный момент" и силы Киева "теперь добежат до Кремля". Кулеба назвал их "чушью". По его словам, уже к ноябрю украинскому руководству придется вернуться к куда более приземленной повестке: Украина "вернется к нарративу о том, как пережить зиму".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы находится "очень близко" к созданию собственной баллистической ракеты.