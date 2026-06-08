Кулеба назвал чушью заявления о поворотном моменте и скором походе на Москву

Кулеба разоблачил громкие обещания Киева о "рывке до Кремля" Кулеба назвал чушью заявления о поворотном моменте и скором походе на Москву

Москва8 июн Вести.Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал оптимистичные прогнозы некоторых политиков, назвав их оторванными от действительности. Его слова приводят украинские СМИ.

Поводом для высказывания послужили заявления о том, что в украинском конфликте якобы "произошел поворотный момент" и силы Киева "теперь добежат до Кремля". Кулеба назвал их "чушью". По его словам, уже к ноябрю украинскому руководству придется вернуться к куда более приземленной повестке: Украина "вернется к нарративу о том, как пережить зиму".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы находится "очень близко" к созданию собственной баллистической ракеты.