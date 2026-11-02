Москва2 нояВести.Украина упустила возможность заключить соглашение с Россией, которая была в 2022 году. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он отметил, соглашение сорвалось по причине того, что Киев рассчитывал вернуться к границам 1991 года.
Сейчас говорят, что в конце 2022 года был шанс заключить соглашение с Россией. Кстати, согласен: можно было попробоватьсказал он в интервью украинским СМИ
Ранее Кулеба заявил, что Украина может ожидать коллапс систем жизнеобеспечения в скором времени.