Купить лодку и избежать проблем: что проверить перед сделкой Эксперт Попов рассказал, как проверить юридическую чистоту лодки перед покупкой

Москва10 июн Вести.Какое судно считается маломерным и что необходимо знать при его купле-продаже рассказал журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой сотрудник департамента Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Александр Попов.

По его словам, маломерным является судно, длина которого составляет до 20 метров. На борту такого судна могут размещаться не более 12 человек, включая судоводителя.

Основные требования к договору купли-продажи маломерного судна определяются Гражданским кодексом. Для регистрации маломерного судна в ГИМС потребуется договор купли-продажи и документы на двигатель, если он имеется. При покупке судна необходимо проверить его на юридическую чистоту на портале госуслуг. Через сервис можно посмотреть технические данные судна, дату его регистрации в реестре маломерных судов, а также проверить наличие ограничений и обременений пояснил эксперт

Также он отметил, что при продаже маломерного судна собственнику не нужно снимать его с учета.

Новый собственник регистрирует судно на себя по договору купли-продажи. Для этого ему необходимо подать заявление на регистрацию маломерного судна на портале госуслуг добавил Попов

Ранее сообщалось, что в Томской области затонуло маломерное судно с четырьмя пассажирами. Инцидент произошел на реке Назинская в районе села Назинское в Александровском районе.