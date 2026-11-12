Москва12 ноя Вести.Покупка медицинский справки обернулась для жителя Амурской области уголовным делом об использовании заведомо поддельного документа и приговором суда об ограничении свободы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как установил суд, в марте 2026 года водитель с тремя детьми на иждивении за 5 тыс. рублей приобрел поддельное заключение медкомиссии, чтобы устроиться на работу, и даже успел поработать по липовому документу. Справка якобы была выдана Магдагачинской районной больницей, хотя на самом деле никакого осмотра мужчина не проходил. С поддельным документом он был принят на должность водителя говорится в канале надзорного ведомства в MAX

В прокуратуре уточнили, что обман раскрылся при проверке документов правоохранителями. В итоге мужчина написал явку с повинной, а в суде полностью признал вину.

Суд учел, что у подсудимого трое малолетних детей, он положительно характеризуется и ранее не судим, и назначил ему четыре месяца ограничения свободы. Теперь жителю Приамурья нельзя менять место жительства без согласия инспекции и выезжать за пределы округа.