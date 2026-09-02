Курсант рассказала Путину о том, как спасла раненого дроном водителя Курсант из ЛНР рассказала Путину, как спасла раненого дроном человека

Москва2 сен Вести.Владимир Путин посетил открытие филиалов центра "Воин" на Дальнем Востоке и в Карелии. На этом же мероприятии президенту было доложено о героическом поступке курсанта центра "Воин" из Луганской Народной Республики Татьяны Сак.

О своем отважном деле она рассказала президенту лично.

В 2024 году в городе Горловка под обстрелом я выполнила сердечно-легочную реанимацию и спасла водителя, пострадавшего от удара дрона. Я благодарна инструкторам центра "Воин" за знания и навыки, которые они мне подарили, и я смогла спасти самое важное, что есть у человека, — его жизнь отметила девушка

Татьяна родилась в ЛНР. Она активно участвует в сборе гуманитарной помощи бойцам СВО и планирует стать хирургом.

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