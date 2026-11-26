Кушнер анонсировал масштабный обмен пленными России и Украины Кушнер: Россия и Украина обменяются пленными до конца декабря

Москва26 ноя Вести.Масштабный обмен военнопленными России и Украины пройдет до конца декабря 2026 года. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Обмен пленными готовится при участии США.

Цель трехсторонней встречи заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим за всю историю конфликта сказал он

Кушнер подчеркнул, что в результате готовящегося обмена "тысячи людей смогут вернуться к своим семьям". Он также уточнил, что, говоря о праздниках, имел ввиду Рождество, которое в США отмечают 25 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными находится в финальной стадии согласования, спецслужбы России и Украины сверяют списки.

До этого о процессе согласования представителями Москвы, Киева и Вашингтона параметров крупного обмена военнопленными сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, речь идет о проведении очередного и, вероятно, самого масштабного обмена за все время.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.