Москва26 нояВести.Масштабный обмен военнопленными России и Украины пройдет до конца декабря 2026 года. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.
Обмен пленными готовится при участии США.
Цель трехсторонней встречи заключалась в первую очередь в том, чтобы выяснить, удастся ли нам организовать масштабный обмен военнопленными в гуманитарных целях, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим за всю историю конфликтасказал он
Кушнер подчеркнул, что в результате готовящегося обмена "тысячи людей смогут вернуться к своим семьям". Он также уточнил, что, говоря о праздниках, имел ввиду Рождество, которое в США отмечают 25 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными находится в финальной стадии согласования, спецслужбы России и Украины сверяют списки.
До этого о процессе согласования представителями Москвы, Киева и Вашингтона параметров крупного обмена военнопленными сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, речь идет о проведении очередного и, вероятно, самого масштабного обмена за все время.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.