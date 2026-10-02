Кушнер: публикация CNN о выгоде от инвестиций в оборону Израиля – фейк

Кушнер опроверг публикацию CNN о его выгоде от инвестиций в оборону Израиля Кушнер: публикация CNN о выгоде от инвестиций в оборону Израиля – фейк

Москва2 окт Вести.Спецпосланник США и зять американского лидера Джаред Кушнер опроверг публикацию CNN о его заработке от инвестиционной кампании в оборону Израиля.

По его словам, CNN признал отсутствие прямых доказательств.

CNN опубликовал крайне вводящие в заблуждение материал и заголовок, в которых утверждается, что моя дипломатическая работа на Ближнем Востоке каким-то образом принесла выгоду инвестициям в израильские оборонные компании написал Кушнер в соцсети X

Спецпосланник подчеркнул, что израильская компания Phoenix Financial, через которую компания Кушнера Affinity Partners якобы связана с инвестициями в поставщиков израильской армии, является не оборонной компанией, а крупным израильским финансовым институтом, управляющим активами примерно на 220 млрд долларов.

Также Кушнер предупредил, что подобные фейковые публикации не отвлекут его от поручений американского президента Дональда Трампа.

1 октября Белый дом исключил телеканал CNN из пресс-пула, который в четверг должен сопровождать президента США Дональда Трампа во время поездки в Техас и Оклахому.