Кушнер опроверг свою причастность к тайным финансовым операциям Зять Трампа Кушнер опроверг данные о причастности к теневым финансовым операциям

Москва23 окт Вести.Зять президента США Джаред Кушнер назвал данные о своей причастности к многомиллионным финансовым операциям "возмутительной фабрикацией". Таким образом он прокомментировал утверждения, которые появились относительно него в мировой прессе.

В публикации журнала Vanity Fair приводились данные о переговорах зятя Трампа с Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией о многомиллионных денежных операциях. Автор публикации ссылается на материалы спецслужб Нидерландов, которые якобы прослушивали телефонные разговоры Кушнера.

Утверждения этого автора совершенно сумасшедшие и категорически ложные. Этого никогда не происходило… Автор не предоставил ни малейших доказательств, которые бы их подтверждали. В подкрепление этих экстраординарных обвинений не было предоставлено ни выписок с банковских счетов, ни данных о переводах денежных средств, ни номеров счетов написал Кушнер в X

Ранее издание Axios сообщило, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во время переговоров в Осло передал украинским представителям требование прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).