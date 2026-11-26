Кушнер призвал Израиль отойти от воинственного мышления и заняться экономикой Кушнер: Израилю стоит избавиться от воинственного мышления и заняться экономикой

Москва26 ноя Вести.Властям Израиля необходимо избавиться от воинственного мышления и сосредоточиться на экономической дипломатии.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в подкасте главы медиаконцерна Axel Springer Матиаса Депфнера.

Израилю действительно следует избавиться от устойчивого мышления, присущего военному времени, и сосредоточиться на экономической дипломатии. Посмотрите, например, на Саудовскую Аравию или ОАЭ: когда их представители приезжают в Вашингтон, они привозят с собой сотню бизнесменов и заключают сделки. У Израиля очень сильная экономика и потрясающие технологии. Нам нужно понять, в чем заключается выгода от партнерства с Израилем рассказал Кушнер

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Соединенные Штаты намерены как можно скорее прекратить предоставление Израилю средств в размере четырех миллиардов долларов, которые идут на закупку американского вооружения. По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает Израиль достаточно богатой и процветающей страной.

Ранее сам глава Белого дома заявил, что Штаты прекратят ежегодно выделять Израилю финансовую помощь на военные нужды с 2027 года. Он добавил, что соответствующая договоренность была достигнута с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.