Москва10 нояВести.Соединенные Штаты намерены как можно скорее прекратить предоставление Израилю средств в размере четырех миллиардов долларов, которые идут на закупку американского вооружения. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает Израиль достаточно богатой и процветающей страной.
Он [Трамп] хочет, чтобы та часть, которая касается финансирования, прекратилась как можно скореесказал Рубио журналистам
Ранее сам глава Белого дома заявил, что Штаты прекратят ежегодно выделять Израилю финансовую помощь на военные нужды с 2027 года. Он добавил, что соответствующая договоренность была достигнута с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Газета The Jerusalem Post написала, что заявление Трампа стало неожиданностью для израильской стороны.