Рубио сообщил о желании Трампа прекратить передачу денег на оружие Израилю Рубио: США намерены остановить передачу денег на оружие Израилю

Москва10 ноя Вести.Соединенные Штаты намерены как можно скорее прекратить предоставление Израилю средств в размере четырех миллиардов долларов, которые идут на закупку американского вооружения. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает Израиль достаточно богатой и процветающей страной.

Он [Трамп] хочет, чтобы та часть, которая касается финансирования, прекратилась как можно скорее сказал Рубио журналистам

Ранее сам глава Белого дома заявил, что Штаты прекратят ежегодно выделять Израилю финансовую помощь на военные нужды с 2027 года. Он добавил, что соответствующая договоренность была достигнута с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Газета The Jerusalem Post написала, что заявление Трампа стало неожиданностью для израильской стороны.