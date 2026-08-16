Москва16 авг Вести.Кувейт скрывает данные о четырех задержанных гражданах Ирана, находящихся на территории эмирата. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Информации о том, по какой причине иранцы оказались в Кувейте и почему были задержаны, не приводится.

Кувейт скрывает информацию о судьбе четырех иранцев, задержанных в эмирате сказал представитель КСИР

Ранее стало известно, что в марте над Катаром во время боевого вылета был сбит иранский Су-24. Три иранских пилота катапультировались и были захвачены в плен.