Три иранских пилота с марта находятся в плену в Катаре Генштаб Ирана сообщил о трех пилотах, находящихся в плену в Катаре

Москва15 авг Вести.В марте три иранских пилота истребителей Су-24, сбитых во время боевого вылета, были захвачены в плен в Катаре, сообщил глава Комитета по поиску пропавших без вести Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багерзаде.

Военный обратился к Международному комитету Красного Креста с просьбой в ближайшее время встретиться с пленными и проверить состояние их здоровья, а также создать условия для их освобождения. По его словам, катарское правительство все еще не разрешает пилотам увидеться с семьями и уполномоченными лицами.

Три иранских пилота после крушения истребителей Су-24 во время атак в марте были взяты в плен катарскими силами. Джавад Салехи, Абдольмаджид Даштиян и Омран Бехрузиян уже 6 месяцев находятся в плену у катарских военных следует из заявления Багерзаде

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили, что Исламская Республика готова к длительному конфликту с США.