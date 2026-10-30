Лантратова: более 50 медиков принимают участие в гуманитарной миссии в Алешках Лантратова: свыше 50 медиков принимают участие в гуманитарной миссии в Алешках

Москва30 окт Вести.В гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области принимают участие более 50 медиков. Об этом журналистам заявила российский омбудсмен Яна Лантратова.

По ее словам, в пятницу, 30 октября, в Алешках организована большая колонна из 25 автобусов как минимум на 750 мест. В их числе специальный транспорт для людей, которые не могут передвигаться самостоятельно.

Мы подготовили таких порядка 30 мест плюс дополнительно 9 машин скорой помощи. С нами работает более 50 сотрудников: это медики, фельдшеры, которые готовы оказать необходимую помощь подчеркнула она

Омбудсмен добавила, что в каждом автобусе есть вода, сухие пайки и горячие термосы. Для тех, кто забирает с собой домашних животных, подготовлен отдельный транспорт с клетками.

Алешки находятся на левом берегу Днепра. По заявлению президента РФ Владимира Путина, Украина минировала подходы к городу и фактически создавала гуманитарную катастрофу. Для проведения миссии в районе населенного пункта действует режим прекращения огня - до 22:59 1 ноября.