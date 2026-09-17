Лантратова: россияне могут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела

Лантратова рассказала о способе получить 350 тысяч рублей Лантратова: россияне могут получить до 350 тысяч рублей на открытие своего дела

Москва17 сен Вести.Граждане России могут получить финансовую помощь от государства в рамках социального контракта, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Сумма поддержки может достигать 350 тысяч рублей для открытия собственного бизнеса или 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства, добавила омбудсмен

Каждый случай рассматривается индивидуально, и максимальная сумма не назначается автоматически всем заявителям. Средства имеют целевое назначение, их использование необходимо подтверждать.

Социальный контракт представляет собой соглашение между гражданином и органом социальной защиты. Государство предоставляет помощь, а получатель обязуется выполнить определенную программу, направленную на улучшение его материального положения.

Ранее Лантратова рассказала о новом налоговом вычете для семей с детьми.