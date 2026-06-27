Кабмин включил Лантратову в комиссию по делам несовершеннолетних

Лантратова включена в состав комиссии по делам несовершеннолетних Кабмин включил Лантратову в комиссию по делам несовершеннолетних

Москва27 июн Вести.Омбудсмен РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, следует из распоряжения правительства.

Распоряжение о включении в комиссию четырех человек опубликовано на сайте публикации правовых актов.

…Включить в состав комиссии следующих лиц: …Лантратова Я.В. – уполномоченный по правам человека в РФ говорится в документе

Также в комиссию вошли первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко, замглавы МИД Дмитрий Любинский, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Из состава комиссии, в частности, исключена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова.

В мае Лантратова рассказала о задачах на посту омбудсмена.