Москва27 июнВести.Омбудсмен РФ Яна Лантратова вошла в состав правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, следует из распоряжения правительства.
Распоряжение о включении в комиссию четырех человек опубликовано на сайте публикации правовых актов.
…Включить в состав комиссии следующих лиц: …Лантратова Я.В. – уполномоченный по правам человека в РФговорится в документе
Также в комиссию вошли первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко, замглавы МИД Дмитрий Любинский, замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Из состава комиссии, в частности, исключена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова.
В мае Лантратова рассказала о задачах на посту омбудсмена.