Лантратова заявила о сложностях с тестированием режима тишины в Алешках Лантратова: тестирование режима тишины перед гуммиссией в Алешках было сложным

Москва2 ноя Вести.Тестирование режима тишины перед гуманитарной миссией в Алешках Херсонской области было самым сложным и важным процессом. Об этом журналистам на пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она напомнила, что режим тишины был введен с утра 27 октября и завершился в ночь с 1 на 2 ноября.

Когда мы ввели режим тишины, началось тестирование режима тишины. И это было, наверное, самым сложным и важным процессом, потому что в этот момент начались очень серьезные работы по разминированию дорог для того, чтобы наша гуманитарная колонна смогла проехать отметила Лантратова

Также она сообщила, что единственной целью гуманитарной миссии в городе Алешки была передача гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждался.