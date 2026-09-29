В Латвии полиция выехала на ночной вызов из-за драки ежа с барсуком

Латвийская полиция разняла драку ежа с барсуком В Латвии полиция выехала на ночной вызов из-за драки ежа с барсуком

Москва29 сен Вести.Жители небольшого латвийского городка Айзпуте, расположенного в западной части страны, были разбужены среди ночи громкими звуками, доносившимися с лестничной площадки многоквартирного дома. Там подрались барсук и еж, в связи с дракой жители вызвали правоохранителей. О происшествии рассказала начальник полиции Южно-Курземского края Иева Илстере.

По ее словам, стражи порядка прибыли на жалобы жильцов о шуме и обнаружили на месте потасовку между лесными животными.

Полиция прибыла на ночные жалобы жителей по поводу шума и увидела драку барсука с ежом, сопровождавшуюся пронзительными звуками. Конечно, жалоб на шум хватает, но это первый случай, когда виной тому стали лесные животные приводит ее слова латвийский портал liepajnieks.lv

Как только на площадке появился дежурный наряд, барсук ретировался. Второй участник конфликта — еж — также поспешил покинуть жилой дом. Животные вернулись на улицу.