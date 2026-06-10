Лавров: ЕС провалил несколько шансов помочь урегулированию украинского конфликта Лавров: ЕС провалил несколько шансов помочь урегулированию украинского конфликта

Москва10 июн Вести.У Евросоюза было много возможностей помочь урегулированию конфликта на Украине, однако он всех их провалил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Евросоюз намерен поднять уровень своей узнаваемости благодаря украинскому конфликту.

Если Евросоюз хотел искренне помочь урегулированию конфликта, у него было таких шансов немало, и он их все провалил сказал Лавров на пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ на прошлой неделе, заявил, что основные вопросы в урегулировании украинского конфликта должны решать Россия и Украина, а США и другие страны могут выступить гарантами.