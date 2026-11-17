Лавров пошутил про "золотого петушка" на встрече с главой МИД Лаоса

Лавров и глава МИД Лаоса обменялись шутками на встрече Лавров пошутил про "золотого петушка" на встрече с главой МИД Лаоса

Москва17 ноя Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале встречи с главой МИД Лаоса Салемсаем Коммаситом пошутил о значке с изображением золотой птицы на лацкане пиджака собеседника.

Золотой петушок сказал Лавров, указав на значок лаосского коллеги

Коммасит обратил внимание, что на пиджаке российского министра такой же значок, и с улыбкой подтвердил это. Обмен репликами вызвал смех у обоих дипломатов, после чего они перешли к официальной части переговоров.

Лавров прибыл на Филиппины для участия в Восточноазиатском саммите, который проходит на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).