Москва16 нояВести.Главными союзниками России в современном мире остаются ее армия и флот, а также Воздушно-космические силы и ядерная триада. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что мир сегодня не становится проще.
Надо помнить, у нас два союзника: армия и флот. Сейчас еще вот есть Воздушно-космические силы и ядерные силы, конечносказал министр Андрею Кондрашову
Также Лавров сообщил, что переговоры между Россией и США, направленные на снятие раздражителей, идут "ни шатко ни валко".