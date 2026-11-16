Лавров: армия и флот – два союзника России, а также ВКС и ядерные силы

Лавров напомнил о главных союзниках России Лавров: армия и флот – два союзника России, а также ВКС и ядерные силы

Москва16 ноя Вести.Главными союзниками России в современном мире остаются ее армия и флот, а также Воздушно-космические силы и ядерная триада. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что мир сегодня не становится проще.

Надо помнить, у нас два союзника: армия и флот. Сейчас еще вот есть Воздушно-космические силы и ядерные силы, конечно сказал министр Андрею Кондрашову

Также Лавров сообщил, что переговоры между Россией и США, направленные на снятие раздражителей, идут "ни шатко ни валко".