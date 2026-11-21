Лавров назвал победу над пещерной русофобией на Украине главной задачей РФ Лавров: главная задача России – победа над пещерной русофобией на Украине

Москва21 ноя Вести.Важная цель России, помимо выполнения задач специальной военной операции (СВО), — победить пещерную русофобию, которую пытаются насаждать на Украине.

Об этом заявил в интервью для проекта "Наше крещение. Предстоятель" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Юго-восток Украины и значительная часть центральной Украины, включая Киев, — это, вне всякого сомнения, исконно русские земли. Там проживает народ, крестившийся в одной купели с нами, откуда мы все и происходим заявил глава внешнеполитического ведомства

Вместе с тем, Лавров предостерег от обобщений, добавив, что не всю территорию современной Украины можно считать местом проживания единого народа.

На Западе многие представляют собой совершенно противостоящие нам культуру и ценности. Украинские лидеры, которые приходили к власти еще начиная с Кучмы и продолжая Януковичем, вынуждены были как-то учитывать то, что у этих радикальных националистических идей было очень сильное влияние не только на западе страны, но оно распространялось и на другие части Украины. И решили с ними "заигрывать" объяснил министр

Лавров напомнил, что практически все президенты в новейшей истории Украины были выходцами из ее восточных регионов, и каждый из них считал необходимым не задевать "западенщину" и "западенщиков".

Остроту этой проблемы всегда приглушали, и она в итоге прорвалась констатировал глава российского внешнеполитического ведомства

18 ноября Лавров заявил, что попытки поддерживающих русофобию киевского режима стран Запада отменить русскую культуру обречены на провал.