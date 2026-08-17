14:06 17 августа 2026 14:35 17.08.2026Татьяна РутковскаяПолитикаЛавров ответил на обвинения Африканского корпуса в гибели мирных жителей в МалиЛавров ответил на обвинения Африканского корпуса в гибели мирных жителей в МалиСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеБоец "Востока" рассказал о значении желтой изоленты на форме солдат ВСУ10:24 Появилось видео столкновения грузовика и автобуса в Москве09:18 В Ирландии заочно обратились к Зеленскому с вопросом после новых ударов ВС РФ06:22 ВСУ засекретили статистику сбитых российских ракет из-за паники среди украинцев03:27 Кулеба попросил власти Украины дать инструкцию на случай баллистического удара19:52 16 авгВС РФ ударили по цеху производства безэкипажных катеров ВСУ17:53 16 авгПосольство РФ следит за ситуацией с задержанным в Египте россиянином16:32 16 авгКоординатор николаевского подполья спрогнозировал сроки окончания СВО15:43 16 авгПолитика17.08.2026